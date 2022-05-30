Месси о свисте фанатов «ПСЖ»: «Недовольство можно понять – клуб не первый год вот так вылетает из ЛЧ. В «Барсе» у меня такого не было»

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Лионель Месси высказался о свисте фанатов «ПСЖ» после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Подобное для меня было в диковинку, непривычная ситуация. В «Барселоне» я с таким не сталкивался, там было совсем наоборот.

Недовольство людей игроками было понятно, потому что с «ПСЖ» подобное случается не первый год, команда не в первый раз вот так вылетает из Лиги чемпионов, так что недовольство было понятно.

Согласен я или нет со свистом в мой адрес, а также в адрес Неймара, именно нам досталось больше всего. Но что было, то было», – сказал нападающий парижан.

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