Месси о свисте фанатов «ПСЖ»: «Недовольство можно понять – клуб не первый год вот так вылетает из ЛЧ. В «Барсе» у меня такого не было»

высказался о свисте фанатов «ПСЖ» после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Подобное для меня было в диковинку, непривычная ситуация. В «Барселоне» я с таким не сталкивался, там было совсем наоборот.

Недовольство людей игроками было понятно, потому что с подобное случается не первый год, команда не в первый раз вот так вылетает из Лиги чемпионов, так что недовольство было понятно.

Согласен я или нет со свистом в мой адрес, а также в адрес , именно нам досталось больше всего. Но что было, то было», – сказал нападающий парижан.