Семак про 2:1 с ЦСКА: «У «Зенита» было большое преимущество. Хорошая победа над хорошей командой»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА.

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм, по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше.

Ментально ошибка с 11-метровым выбила из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли еще. Хорошая победа над хорошей командой», – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные