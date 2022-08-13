Семак про 2:1 с ЦСКА: «У «Зенита» было большое преимущество. Хорошая победа над хорошей командой»

прокомментировал победу «Зенита» над .

Встреча 5-го тура Мир завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм, по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше.

Ментально ошибка с 11-метровым выбила из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли еще. Хорошая победа над хорошей командой», – сказал главный тренер .