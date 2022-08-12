«Барса» сможет зарегистрировать новичков к 1-му туру – Ла Лига одобрила 4-й рычаг

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«Барселона» сможет зарегистрировать новичков к первому матчу сезона Ла Лиги.

Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом.

Это позволит сине-гранатовым сразу зарегистрировать практически всех своих новичков. Тем не менее «Барсе» по-прежнему необходимо еще немного разгрузить зарплатную ведомость.

Вчера «Барселона» зарегистрировала 17 футболистов на сезон Примеры, но в этом списке не было ни одного новичка клуба.

Этим летом клуб подписал Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена. Новые контракты, уже став свободными агентами, заключили Усман Дембеле и Серджи Роберто, то есть они тоже формально считаются новичками. 

Завтра, 13 августа, «Барса» в матче 1-го тура чемпионата Испании примет «Райо Вальекано».

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