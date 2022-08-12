«Барса» уверена, что после активации 4-го рычага и отказа Пике от части зарплаты зарегистрирует всех новичков к игре с «Райо»

считает, что сможет зарегистрировать новичков к игре 1-го тура Ла Лиги.

В каталонском клубе убеждены, что все пополнившие состав команды футболисты, а также игроки, подписавшие новые контракты, будут зарегистрированы к игре против «Райо Вальекано» и смогут принять участие в ней, пишет Diario Sport.

После активации четвертого экономического рычага в «Барселоне» настроены очень оптимистично.

Сегодня вечером клуб хочет документально оформить отказ Жерара Пике от части зарплаты. Это сократит размер зарплатной ведомости «Барсы» и поможет в процессе регистрации новичков. Полная договоренность с футболистом уже достигнута, сейчас идет подготовка необходимых бумаг.

«Барса» уверена, что после всех этих действий получит разрешение от на регистрацию новичков. Это должно произойти сегодня вечером или завтра утром.

полностью проинформирован о сложившейся ситуации. Он готовится к первой официальной игре сезона, рассчитывая на то, что все новички, которые готовы к матчу физически, примут участие в ней.

Этим летом клуб подписал Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена. Новые контракты, уже став свободными агентами, заключили и , то есть они тоже формально считаются новичками.