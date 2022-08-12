«У «Барсы» нет никаких моральных ценностей. Тебя просят снизить зарплату, хотя ты мог прийти полгода назад». Берли о каталонском клубе

Крэйг Берли раскритиковал «Барселону» за принуждение футболистов идти на снижение зарплат.

«Став игроком «Барселоны», проснувшись утром, ты и твоя репутация могут быть смешаны с грязью.

Тебя могут попросить пойти на снижение зарплаты, хотя ты мог перейти в клуб всего полгода назад.

Тебя могут попросить снизить зарплату из-за их неудачных решений, из-за неудачных решений прошлого руководства.

Так что имейте в виду, переходя в этот клуб: у них нет никаких моральных ценностей, никаких принципов», – заявил бывший полузащитник сборной Шотландии.