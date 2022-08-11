«Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон Ла Лиги – и пока ни одного новичка

«Барселона» пока не зарегистрировала новичков для участия в сезоне Ла Лиги.

Как отмечает Diario Sport, для участия в турнире на текущий момент клуб внес в заявку 17 футболистов.

В этом списке нет новичков сине-гранатовых: Роберта Левандовского, , Рафиньи, и . Вне заявки пока и подписавшие новые контракты с клубом и .

В то же время зарегистрировала троих футболистов, которые не получили игровые номера. Это защитник , нападающий и хавбек , который уходит в «Валенсию».

Послезавтра, 13 августа, «Барса» в матче 1-го тура Примеры примет .