«Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон Ла Лиги – и пока ни одного новичка

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«Барселона» пока не зарегистрировала новичков для участия в сезоне Ла Лиги.

Как отмечает Diario Sport, для участия в турнире на текущий момент клуб внес в заявку 17 футболистов.

В этом списке нет новичков сине-гранатовых: Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Рафиньи, Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ. Вне заявки пока и подписавшие новые контракты с клубом Серджи Роберто и Усман Дембеле.

В то же время «Барселона» зарегистрировала троих футболистов, которые не получили игровые номера. Это защитник Самюэль Умтити, нападающий Мартин Брэйтуэйт и хавбек Нико Гонсалес, который уходит в «Валенсию».

Послезавтра, 13 августа, «Барса» в матче 1-го тура Примеры примет «Райо Вальекано».

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