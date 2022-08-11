«Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон Ла Лиги – и пока ни одного новичка

«Барселона» пока не зарегистрировала новичков для участия в сезоне Ла Лиги.
Как отмечает Diario Sport, для участия в турнире на текущий момент клуб внес в заявку 17 футболистов.
В этом списке нет новичков сине-гранатовых: Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Рафиньи, Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ. Вне заявки пока и подписавшие новые контракты с клубом Серджи Роберто и Усман Дембеле.
В то же время «Барселона» зарегистрировала троих футболистов, которые не получили игровые номера. Это защитник Самюэль Умтити, нападающий Мартин Брэйтуэйт и хавбек Нико Гонсалес, который уходит в «Валенсию».
Послезавтра, 13 августа, «Барса» в матче 1-го тура Примеры примет «Райо Вальекано».