«Барселона» зарегистрирует 4 из 5 новичков к матчу с «Райо Вальекано»

«Барселона» не сможет зарегистрировать всех новичков к старту сезона Ла Лиги.
По данным The Athletic, в матче первого тура испанского чемпионата смогут принять участие четыре новых игрока сине-гранатовых из пяти.
Вне заявки останется защитник Жюль Кунде, которого каталонский клуб приобрел этим летом у «Севильи» за 50+5 млн евро.
Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом.
Таким образом, «Барса» сможет включить в состав Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена на первую игру сезона.
Завтра, 13 августа, «Барса» в матче 1-го тура чемпионата Испании примет «Райо Вальекано».