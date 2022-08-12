«Барселона» зарегистрирует 4 из 5 новичков к матчу с «Райо Вальекано»

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Роберт Левандовски Андреас Кристенсен Франк Кессиэ Рафинья Диас Жюль Кунде Футбол

«Барселона» не сможет зарегистрировать всех новичков к старту сезона Ла Лиги.

По данным The Athletic, в матче первого тура испанского чемпионата смогут принять участие четыре новых игрока сине-гранатовых из пяти.

Вне заявки останется защитник Жюль Кунде, которого каталонский клуб приобрел этим летом у «Севильи» за 50+5 млн евро.

Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом.

Таким образом, «Барса» сможет включить в состав Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена на первую игру сезона.

Завтра, 13 августа, «Барса» в матче 1-го тура чемпионата Испании примет «Райо Вальекано».

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