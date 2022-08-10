«Челси» почти согласовал с «Барсой» трансфер де Йонга примерно за 80 млн евро, но Френки не хочет переходить. Переговоры по Фофана продолжаются

работает над трансферами хавбека Френки де Йонга и защитника .

Ожидается, что определенность относительно будущего хавбека «Барселоны» появится в ближайшие двое суток. Френки по-прежнему не хочет снижать зарплату, которую получает в «Барсе», и это открывает дверь для его трансфера в «Челси», сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Лондонский клуб настроен оптимистично и считает, что договорится с «Барсой» о трансфере де Йонга за сумму чуть более 80 млн евро. Это немного меньше, чем за него давал «Манчестер Юнайтед». Совладелец «Челси» напрямую общался с Френки.

«Челси» не направит «Барсе» официальное предложение о трансфере 25-летнего полузащитника, пока не добьется от него согласия на переход. Лондонский клуб давит на игрока, но он по-прежнему говорит, что хочет остаться в каталонском клубе.

Сине-гранатовые хотят расстаться с Френки, чтобы получить возможность подписать хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Клуб хочет направить деньги от продажи де Йонга на эту сделку. Также «Барсе» нужно освободить место в зарплатной ведомости. Договоренности с английским клубом по португальцу еще нет.

«Барселоне» нужно срочно расставаться с де Йонгом, и это может помочь «Челси». Френки может согласиться на зарплату, которую дает ему «Челси», однако все зависит от того, действительно ли он готов уходить из «Барсы», или готов ли клуб вынуждать его уйти.

Переговоры по защитнику «Лестера» Уэсли Фофана также продолжаются. Третье предложение о его трансфере не станет рекордным – лондонцы надеются, что «Лестер» отпустит его за сумму менее 80 млн фунтов.

В «Челси» воодушевлены, так как Уэсли действительно хочет присоединиться к клубу. Лондонцы не сдаются, хотя сейчас переговоры по де Йонгу с «Барсой» находятся на более продвинутой стадии, чем общение с по Фофана.