Хави против ухода Обамеянга из «Барсы», так как считает его и Левандовского лучшими форвардами Европы. Пьер хочет взять с клубом ЛЧ

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Главный тренер «Барселоны» Хави против ухода Пьера-Эмерика Обамеянга из клуба.

Mundo Deportivo пишет, что 42-летний специалист рассчитывает на габонского нападающего, несмотря на интерес со стороны «Челси» к нему.

Хави доволен вкладом Обамеянга в игру команды. После перехода Роберта Левандовского тренер считает, что в его команде есть два лучших центрфорварда Европы. Хави полагает, что Обамеянг и Левандовски смогут компенсировать нехватку голов, возникшую у «Барселоны» после ухода Лионеля Месси.

Отмечается, что «Челси» не контактировал с «Барселоной» по поводу возможного перехода 33-летнего нападающего.

Сейчас Обамеянг не думает об уходе из «Барсы». С каталонским клубом он хочет выиграть Лигу чемпионов и считает, что эту цель ему удастся реализовать.

Статистику форварда можно изучить здесь.

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