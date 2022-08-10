Бускетс не согласен на отказ от части зарплаты в «Барсе», но готов отложить ее получение. Контракт с ним могут продлить до 2024 года

снизит зарплату, чтобы помочь «Барселоне» с регистрацией новичков.

Как пишет As, полузащитник ведет с клубом переговоры о снижении зарплаты. Вероятно, при этом его контракт, срок которого сейчас рассчитан до лета 2023 года, будет продлен еще на сезон.

В понедельник Бускетс встречался с руководителями «Барселоны».

Diario Sport подтверждает, что Серджи готов пойти на уступки, чтобы помочь «Барсе» зарегистрировать новичков, а клуб предлагает ему продлить контракт до 30 июня 2024 года, но пишет, что игрок и его агенты согласны отложить получение части зарплаты, но не готовы на полный отказ от какой-либо суммы, положенной испанцу.

Если «Барса» и Бускетс договорятся о новом контракте сроком до 2024 года, в нем будет прописана опция, которая позволит хавбеку следующим летом уйти в один из клубов .

Схема, предложенная «Барселоной», вызывает у стороны игрока сомнения – есть опасения, что он столкнется с проблемами, касающимися выплаты налогов.

Статистику 34-летнего полузащитника можно изучить здесь.