Бускетса в 2023-м хотят подписать клубы МЛС, есть контакты. Этот сезон он точно проведет в «Барсе»

Полузащитник Серджи Бускетс в 2023 году может перебраться в Северную Америку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист «Барселоны» этот сезон точно проведет в своей нынешней команде, и главный тренер считает его важной частью проекта.

Однако вопрос о продлении контракта с хавбеком пока не поднимается, и команды намерены попытаться подписать его в качестве свободного агента в 2023 году. Стороны уже контактировали.

Бускетс играет за основную команду «Барселоны» с 2008 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.