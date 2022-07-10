Бускетса в 2023-м хотят подписать клубы МЛС, есть контакты. Этот сезон он точно проведет в «Барсе»

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Полузащитник Серджи Бускетс в 2023 году может перебраться в Северную Америку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист «Барселоны» этот сезон точно проведет в своей нынешней команде, и главный тренер Хави считает его важной частью проекта.

Однако вопрос о продлении контракта с хавбеком пока не поднимается, и команды МЛС намерены попытаться подписать его в качестве свободного агента в 2023 году. Стороны уже контактировали.

Бускетс играет за основную команду «Барселоны» с 2008 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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