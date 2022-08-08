Юран получит 35-40 млн рублей от «Химок» за увольнение с поста главного тренера («Матч ТВ»)

Стала известна компенсация за увольнение из «Химок».

По информации , увольнение 53-летнего специалиста с поста главного тренера обойдется подмосковному клубу в 35-40 миллионов рублей.

«Увольнение Юрана снова обойдется «Химкам» в серьезную сумму. Как и в прошлый раз, клуб должен будет выплатить неустойку – в районе 35-40 миллионов рублей», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее специалист возглавлял подмосковную команду в 2008 и 2020 годах. занимают 7‑е место в таблице Мир , в четырех турах команда набрала 7 очков.

Отметим, что Юран – кандидат на пост тренера «Урала», откуда сегодня уволили Игоря Шалимова. А самого Сергея в «Химках» должен сменить Николай Писарев.