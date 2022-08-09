Константин Кучаев: «Бояться «Зенита» – главная ошибка. Не думать о конкуренции – это не уважать себя, команду, тренерский штаб»

высказался о борьбе ЦСКА с .

– Ты говорил о конкуренции с «Зенитом» как о реальной. Почему так думаешь?

– Не думать так – вообще не уважать ни себя, ни команду, ни тренерский штаб. Каждая команда должна считать себя конкурентоспособной. Получится, не получится – другой вопрос.

– Тебя не пугают успехи «Зенита»? Были «Химки», но между ними – разгромы «Спартака» и «Локомотива».

– Главная ошибка – как раз бояться «Зенита». В этом случае точно ничего не выйдет.

– Есть чувство, что против «Зенита» победить шанс один – закрыться в штрафной наглухо и убегать в контратаки?

– Да нет такого. Понятно, надо будет сыграть максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного – не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно прежде всего играть в футбол, – сказал полузащитник .

После 4 туров Мир армейцы с 10 очками лидируют в таблице, «Зенит» идет шестым, отставая на 2 балла.

Команды сыграют в Санкт-Петербурге 13 августа.