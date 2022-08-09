Группа Dabro выступит перед матчем «Зенит» – ЦСКА

Перед матчем – выступит группа Dabro.

Поп-дуэт даст концерт на в рамках Winline Матча тура.

«Dabro – авторы грандиозного хита «Юность», прогремевшего на всю страну в 2020 году. Репертуар дуэта наполнен душевными песнями с актуальными темами.

В мае 2021-го группа подтверждает статус хитмейкеров и выпускает песню «На часах ноль-ноль». Трек сразу же становится самым ротируемым в стране.

В сентябре этого же года братья Иван и Михаил сочиняют и делятся синглом «Услышит весь район», который впоследствии попадает в чарт «Золотого Граммофона», занимает лидирующие строчки всех музыкальных площадок и становится одним из главных хитов года. Выступление дуэта Dabro пройдет в чаше «Газпром Арены» перед началом матча между «Зенитом» и ЦСКА», – говорится в заявлении клуба из Санкт-Петербурга.

Матч «Зенит» – ЦСКА в 5-м туре Мир состоится в субботу, 13 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.