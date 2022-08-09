Кучаев о фигурном катании: «Больше всего слежу за Трусовой. Спрашиваю у Радионовой: «Как там рязанская?»

Константин Кучаев рассказал об отношении к фигурному катанию.
– Смотришь фигурное катание?
– Когда Лена (девушка хавбека ЦСКА – Елена Радионова, фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира – прим. Sports.ru) включает. Иногда сам, а потом с ней обсуждал.
Больше всего слежу за Трусовой, потому что она из Рязани. И то, как слежу? Спрашиваю у Лены: «Как там рязанская?» И все.
– Ты бы хотел, чтобы твоя дочка пошла в фигурку? Это жестокий, токсичный вид спорта.
– Я бы хотел, чтобы она сама выбирала. Просто посмотреть, как она будет относиться к спорту.
Как меня отвели: заниматься стал со второго класса, до этого вообще никуда не тянуло. Хотя и на коньках катался, и плавал, и что только ни делал.
– Ты бы пошел в фигурное катание?
– Если бы любил больше всего – вообще без проблем, – сказал Кучаев.