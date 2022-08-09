«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть неудаление хавбека «Ахмата» Трошечкина и удаление Одоевского

«Зенит» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам 4-го тура чемпионата России.
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам матчей Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (4:1) соответственно, сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Зенит» попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).
ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.
Также «Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо» (0:2). «Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом» (1:2).