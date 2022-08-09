«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть неудаление хавбека «Ахмата» Трошечкина и удаление Одоевского

«Зенит» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам 4-го тура чемпионата России.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам матчей Мир с «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (4:1) соответственно, сообщили в службе коммуникаций РФС.

попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника ) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).

попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего , который получил желтую карточку на 45-й минуте.

Также попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба ) в игре с (0:2). попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с (1:2).