«Торпедо» может уволить Бородюка, у клуба три кандидата – Черевченко, Юран и Гончаренко («Чемпионат»)

«Торпедо» может уволить Александра Бородюка.
«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
В шорт-лист руководства «Торпедо» входят три тренера – Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко.
Бородюк возглавил «Торпедо» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го.
После четырех туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице чемпионата России, набрав одно очко. Матч между «Торпедо» и «Оренбургом» состоится 14 августа на стадионе «Газовик».