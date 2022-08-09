«Торпедо» может уволить Бородюка, у клуба три кандидата – Черевченко, Юран и Гончаренко («Чемпионат»)

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«Торпедо» может уволить Александра Бородюка.

«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В шорт-лист руководства «Торпедо» входят три тренера – Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко.

Бородюк возглавил «Торпедо» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го.

После четырех туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице чемпионата России, набрав одно очко. Матч между «Торпедо» и «Оренбургом» состоится 14 августа на стадионе «Газовик».

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