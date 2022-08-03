Бородюк о целях «Торпедо»: «Главное – закрепиться и остаться в РПЛ на долгие годы»

Главный тренер «Торпедо» рассказал о задачах клуба.
– Какие цели перед вами стоят на этот сезон?
– Любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное – закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба «Торпедо», чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи.
Если мы будем выглядеть как против «Крыльев Советов» [1:1], достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче, – сказал Александр Бородюк.