Бородюк о целях «Торпедо»: «Главное – закрепиться и остаться в РПЛ на долгие годы»

Главный тренер «Торпедо» рассказал о задачах клуба.

– Какие цели перед вами стоят на этот сезон?

– Любая команда, которая выходит в , не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное – закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба , чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи.

Если мы будем выглядеть как против «Крыльев Советов» [1:1], достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче, – сказал .