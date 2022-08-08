Бородюк об 1:3 с «Химками»: «Торпедо» много трудится, но, к сожалению, допускает ошибки. В дальнейшем будет гораздо лучше»

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча Мир с «Химками» (1:3).

⁃ Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты, но если нет результата, то и ощущается общее неудовлетворение от игры. Хорошие подходы были, но их нужно доводить до конца. Такая ситуация связана с психологией и мастерством.

⁃ 10 минут во втором тайме вы провели очень хорошо. Но почему только 10?

– Будем разбирать игру, делать анализ. Ошиблись в обороне, но оборона состоит из всех игроков — нужно смотреть всю цепочку. Планировали, что замены усилят команду во втором тайме, но идея не сработала. Наши ветераны хорошо провели половину матча, потом немного подустали, и мы хотели освежить игру, предоставить шанс молодым.

⁃ По качеству игры ничуть не уступало «Химкам». Но беспокоят пропущенные голы, в прошлом сезоне в ФНЛ такие не пропускали…

⁃ Мы ждем наших центральных защитников: Кутепов уже набирает форму в общей группе, Шумских пока индивидуально, но тоже скоро.

⁃ В следующем матче можно ждать Кутепова?

⁃ Надеемся, но он тренируется с командой всего три дня. Ведь если выпустить сразу, то может быть что угодно… Травма была достаточно серьезная, к игре стараемся подвести аккуратно.

⁃ Почему вы ставите Лебеденко в стартовый состав?

⁃ Это также было по плану. С Игорем у нас есть целостность игры и ее структура. Он очень грамотный футболист и отлично взаимодействует с Рязанцевым. Пока эта связка работала, план работал.

Потом, повторюсь, решили усилить игру и выпустить скоростных футболистов. По статистике предыдущие три матча мы не уступаем ни в скорости, ни в километраже. Единственное, в чем мы уступаем, это в единоборствах. И нужно выходить более уверенными на поле.

Ребята старались, они много трудятся, но, к сожалению, допускают ошибки. Будем работать над этим. В дальнейшем будет гораздо лучше.

⁃ Какая в команде сейчас атмосфера?

⁃ Когда ты проигрываешь, какое может быть настроение? А в целом надо просто исправлять ошибки, которые мы допускаем все вместе, – сказал .