У «Торпедо» 1 очко в 4 стартовых турах – худший результат клуба в чемпионате России

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Торпедо Футбол

«Торпедо» набрало всего одно очко после четырех стартовых туров в Мир РПЛ.

Московский клуб в 4-м туре чемпионата России проиграл «Химкам» (1:3).

До этого команда Александра Бородюка также уступила «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

По данным Opta Sports, одно очко после четырех туров на старте сезона – худший результат «Торпедо» за все время выступлений в чемпионате России.

В турнирной таблице «Торпедо» занимает 15-е, предпоследнее, место, опережая только «Урал», у которого 0 очков.

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