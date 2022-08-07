У «Торпедо» 1 очко в 4 стартовых турах – худший результат клуба в чемпионате России

«Торпедо» набрало всего одно очко после четырех стартовых туров в Мир РПЛ.
Московский клуб в 4-м туре чемпионата России проиграл «Химкам» (1:3).
До этого команда Александра Бородюка также уступила «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
По данным Opta Sports, одно очко после четырех туров на старте сезона – худший результат «Торпедо» за все время выступлений в чемпионате России.
В турнирной таблице «Торпедо» занимает 15-е, предпоследнее, место, опережая только «Урал», у которого 0 очков.