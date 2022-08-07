У «Торпедо» 1 очко в 4 стартовых турах – худший результат клуба в чемпионате России

«Торпедо» набрало всего одно очко после четырех стартовых туров в Мир .

Московский клуб в 4-м туре чемпионата России проиграл «Химкам» (1:3).

До этого команда также уступила (1:3) и (0:4) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

По данным Opta Sports, одно очко после четырех туров на старте сезона – худший результат «Торпедо» за все время выступлений в чемпионате России.

В турнирной таблице занимает 15-е, предпоследнее, место, опережая только , у которого 0 очков.