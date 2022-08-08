Губерниев о Fan ID: «Решение будет принимать президент. Не «Прямая линия» и не те люди, которые будут там задавать вопросы»

высказался о Fan ID.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на высказывание экс-футболиста «Зенита» , который заявил, что только «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным может решить вопрос с паспортом болельщика.

«Закон о Fan ID подписан президентом. Скорректировать закон, отменить или внести какие-то изменения может только президент. Не «Прямая линия» и не те люди, которые будут там задавать вопросы, решение будет принимать президент», – сказал Губерниев.