Губерниев о Fan ID: «Решение будет принимать президент. Не «Прямая линия» и не те люди, которые будут там задавать вопросы»

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Дмитрий Губерниев высказался о Fan ID.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на высказывание экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, который заявил, что только «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным может решить вопрос с паспортом болельщика.

«Закон о Fan ID подписан президентом. Скорректировать закон, отменить или внести какие-то изменения может только президент. Не «Прямая линия» и не те люди, которые будут там задавать вопросы, решение будет принимать президент», – сказал Губерниев.

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