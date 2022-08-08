Депутат Свищев о словах Аршавина про Fan ID: «Популистское высказывание. Куда он стучал? С министром спорта он не разговаривал, с Госдумой и Дюковым тоже»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Государственная дума Александр Дюков Дмитрий Свищев Fan ID Футбол

Депутат Госдумы высказался о словах Андрея Аршавина про паспорт болельщика.

Бывший игрок «Зенита», говоря о низкой посещаемости матчей Мир РПЛ из-за введения Fan ID, заявил: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос».

«У каждого из граждан РФ есть суверенное право обращаться к любому из руководителей России, включая президента. Если Аршавин хочет поговорить с президентом на какую-то тему, то это его личное право.

Андрей известный футболист, эксперт и ведущий – человек, который не понаслышке знает, что такое футбол, поэтому его мнение важно и нужно. Важно, чтобы это было не голословное заявление, а чтобы такие высказывания известных экспертов подкреплялись фактами и аргументами.

Мне интересно, куда Аршавин стучал? С министром спорта он не разговаривал, с Госдумой и Дюковым тоже. Это популистское высказывание, несмотря на большой вес Андрея в российском и мировом футболе. Никуда он даже не пытался обратиться.

Не хочу обидеть Аршавина, но можно говорить все что угодно, но важно дела делать», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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