Депутат Свищев о словах Аршавина про Fan ID: «Популистское высказывание. Куда он стучал? С министром спорта он не разговаривал, с Госдумой и Дюковым тоже»

Депутат Госдумы высказался о словах про паспорт болельщика.

Бывший игрок , говоря о низкой посещаемости матчей Мир из-за введения Fan ID, заявил: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос».

«У каждого из граждан РФ есть суверенное право обращаться к любому из руководителей России, включая президента. Если Аршавин хочет поговорить с президентом на какую-то тему, то это его личное право.

Андрей известный футболист, эксперт и ведущий – человек, который не понаслышке знает, что такое футбол, поэтому его мнение важно и нужно. Важно, чтобы это было не голословное заявление, а чтобы такие высказывания известных экспертов подкреплялись фактами и аргументами.

Мне интересно, куда Аршавин стучал? С министром спорта он не разговаривал, с Госдумой и Дюковым тоже. Это популистское высказывание, несмотря на большой вес Андрея в российском и мировом футболе. Никуда он даже не пытался обратиться.

Не хочу обидеть Аршавина, но можно говорить все что угодно, но важно дела делать», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту .