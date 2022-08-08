Депутат Свищев о низкой посещаемости РПЛ: «Этим не Госдума должна заниматься, а РФС, Минспорта, клубы, Дюков»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о Fan ID и низкой посещаемости матчей Мир .

«В сентябре будет большое совещание с представителями всей футбольной общественности – эксперты, профессионалы, любители, болельщики и многие другие. На этой встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием футбола на сегодняшний день, в том числе будут говорить о Fan ID.

Никого не радует низкая посещаемость на стадионах – ни меня, ни болельщиков, ни РФС, ни клубы. Сегодня говорил с Алаевым, что вместо 40 тысяч пришло 15 тысяч болельщиков в четвертом туре. Мы же понимаем, что это не нормально, должно быть 100 тысяч, 200 тысяч человек. У нас стадионы с высокой вместимостью, отвечающие всем международным требованиям.

Вопрос в том, что повлияло на низкую посещаемость. Возможно, один из факторов – дополнительные меры безопасности и проблемы с регистрацией. Мы разослали всем футбольным организациям – клубам, РФС, министерству разъяснения, что хотим собрать статистику и выяснить причину проблемы.

Более того, этим не должна заниматься Госдума, это должны делать ведомства, созданные для развития футбола – , спорта, клубы, это их задача. Это задача Дюкова, он должен пропагандировать и развивать футбол. Мы его подменить в этом деле не можем и не хотим», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту.