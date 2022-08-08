Депутат Журова о Fan ID: «Может, посещаемость низкая в связи с тем, что еще не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности»

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Депутат Госдумы назвала причину низкой посещаемости Мир РПЛ.

«Вводить Fan ID или нет определяет правительство. Да, здесь страдают болельщики и разные фанатские сообщества.

Лига сама тоже должна определить, нужен паспорт болельщика или нет. Нужно, чтобы все сели, посмотрели, проанализировали то, что происходит.

Может, посещаемость низкая в связи с тем, что еще не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности. В Москве и Санкт-Петербурге Fan ID пока не ввели, система действует только в других городах.

Нужно, чтобы все получили паспорт болельщика. Если люди категорически не будут его оформлять, то это другой разговор», – сказала Светлана Журова.

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