Депутат Журова о Fan ID: «Может, посещаемость низкая в связи с тем, что еще не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности»

Депутат Госдумы назвала причину низкой посещаемости Мир .

«Вводить Fan ID или нет определяет правительство. Да, здесь страдают болельщики и разные фанатские сообщества.

Лига сама тоже должна определить, нужен паспорт болельщика или нет. Нужно, чтобы все сели, посмотрели, проанализировали то, что происходит.

Может, посещаемость низкая в связи с тем, что еще не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности. В Москве и Санкт-Петербурге Fan ID пока не ввели, система действует только в других городах.

Нужно, чтобы все получили паспорт болельщика. Если люди категорически не будут его оформлять, то это другой разговор», – сказала Светлана Журова.