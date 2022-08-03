«ПСЖ» поборется с «Барсой» за Бернарду. Трансфер хавбека «Ман Сити» оценивается в 80-85 млн евро (Foot Mercato)

Полузащитник может продолжить карьеру во Франции.

В услугах португальца заинтересован , сообщает Foot Mercato. Сам игрок готов покинуть «Сити». Трансфер 27-летнего футболиста оценивается в 80-85 миллионов евро.

«ПСЖ» будет бороться с «Барселоной» за подписание игрока. Каталонцы смогут купить Бернарду только после продажи Френки де Йонга.

В «ПСЖ» рассчитывают, что сыграет важную роль в трансфере португальца. В 2014 году именно Кампуш привел Силву в «Монако».

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Бернарду забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.