«ПСЖ» поборется с «Барсой» за Бернарду. Трансфер хавбека «Ман Сити» оценивается в 80-85 млн евро (Foot Mercato)

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру во Франции. 

В услугах португальца заинтересован «ПСЖ», сообщает Foot Mercato. Сам игрок готов покинуть «Сити». Трансфер 27-летнего футболиста оценивается в 80-85 миллионов евро.

«ПСЖ» будет бороться с «Барселоной» за подписание игрока. Каталонцы смогут купить Бернарду только после продажи Френки де Йонга.

В «ПСЖ» рассчитывают, что Луиш Кампуш сыграет важную роль в трансфере португальца. В 2014 году именно Кампуш привел Силву в «Монако». 

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Бернарду забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь

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