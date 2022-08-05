Пеп о будущем Бернарду: «У игроков есть желания, я не могу мешать. Карьера футболиста коротка»

Пеп Гвардиола не исключил, что Бернарду Силва может уйти из «Манчестер Сити» этим летом.
«Иногда нужно продавать. Важно желание игроков. Я хочу, чтобы люди были счастливы здесь. Мы вместе стараемся этого добиться.
Я бы хотел, чтобы Бернарду остался, ведь это особенный игрок для нашей команды, но я не знаю, что произойдет. Будет идеально, если он остается. Если он уйдет, то все дело в том, что таков футбол.
У игроков есть желания, и я не тот человек, который может мешать им их реализовывать. Карьера футболиста коротка. Я – маленькая часть клуба. Мне нужно обсудить это с клубом, руководство примет решение, и я соглашусь», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Ранее неоднократно сообщалось о желании португальца перейти в «Барселону».