Пеп о будущем Бернарду: «У игроков есть желания, я не могу мешать. Карьера футболиста коротка»

не исключил, что может уйти из этим летом.

«Иногда нужно продавать. Важно желание игроков. Я хочу, чтобы люди были счастливы здесь. Мы вместе стараемся этого добиться.

Я бы хотел, чтобы Бернарду остался, ведь это особенный игрок для нашей команды, но я не знаю, что произойдет. Будет идеально, если он остается. Если он уйдет, то все дело в том, что таков футбол.

У игроков есть желания, и я не тот человек, который может мешать им их реализовывать. Карьера футболиста коротка. Я – маленькая часть клуба. Мне нужно обсудить это с клубом, руководство примет решение, и я соглашусь», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Ранее неоднократно сообщалось о желании португальца перейти в «Барселону».