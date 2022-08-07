Де Йонг может перейти в «ПСЖ», Верратти – в «Ман Сити», а Бернарду – в «Барселону»

«Барселона», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» могут оформить трехстороннюю трансферную сделку.
Инсайдер Жерар Ромеро сообщает, что полузащитник Френки де Йонг, которого хочет продать каталонский клуб, может оказаться в Париже.
В этом случае «ПСЖ» отпустит в английскую команду Марко Верратти, а «Сити», в свою очередь, продаст «Барсе» Бернарду Силву.
Ранее сообщалось, что Бернарду заинтересован в переходе в «Барселону» этим летом.
Что касается Верратти, то это первый действительно серьезный слух в это межсезонье о его возможном уходе из «ПСЖ». Накануне итальянец отыграл 82 минуты в матче 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0), а до этого – 78 минут в игре за Суперкубок Франции против «Нанта» (4:0).