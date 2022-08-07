Де Йонг может перейти в «ПСЖ», Верратти – в «Ман Сити», а Бернарду – в «Барселону»

, «ПСЖ» и могут оформить трехстороннюю трансферную сделку.

Инсайдер Жерар Ромеро сообщает, что полузащитник Френки де Йонг, которого хочет продать каталонский клуб, может оказаться в Париже.

В этом случае «ПСЖ» отпустит в английскую команду , а «Сити», в свою очередь, продаст «Барсе» .

Ранее сообщалось, что Бернарду заинтересован в переходе в «Барселону» этим летом.

Что касается Верратти, то это первый действительно серьезный слух в это межсезонье о его возможном уходе из . Накануне итальянец отыграл 82 минуты в матче 1-го тура Лиги 1 с (5:0), а до этого – 78 минут в игре за против (4:0).