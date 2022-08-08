«Барса» работает над снижением зарплат де Йонга, Пике и Бускетса и уходами Депая и Брэйтуэйта. У клуба 5 дней на регистрацию 7 игроков

У «Барселоны» осталось пять дней на регистрацию семи игроков.

На данный момент , Рафинья Диас, Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ и Жюль Кунде, перешедшие в каталонский клуб летом, а также Усман Дембеле и Серджи Роберто, подписавшие новые контракты, не имеют права на участие в официальных матчах, так как «Барса» их еще не зарегистрировала.

До стартового матча против «Райо Вальекано» осталось пять дней – он состоится в субботу.

Как пишет Diario Sport, экономический департамент «Барселоны» ищет решения после того, как Ла Лига уведомила клуб о том, что он пока не отвечает требованиям, необходимым для регистрации новичков.

Первым шагом на пути к регистрации новых футболистов станет снижение зарплат. работает над уменьшением зарплат Френки де Йонга, Серджи Бускетса и Жерара Пике.

Достижение договоренности по этому вопросу с Френки оценивается как наиболее важный шаг в сложившейся ситуации, так как его нынешнюю зарплату «Барса» просто не может себе позволить. Уже несколько недель в клубе рассматривают два варианта развития событий – либо де Йонг согласится на снижение зарплаты, либо его продадут.

Кроме того, «Барселоне» нужно срочно расстаться с несколькими футболистами. В первую очередь каталонцы намерены избавиться от Мартина Брэйтуэйта и Мемфиса Депая. Также «Барселона» может расстаться с Нико Гонсалесом и Алексом Бальде, но их уход пока менее важен. Их будущее будет зависеть от возможного перехода полузащитника Бернарду Силвы из .

В данный момент «Барселона» полностью сконцентрирована на работе по регистрации новичков, поэтому переговоры по Силве и защитнику Маркосу Алонсо, переход которого полностью согласован, пока находятся на паузе.