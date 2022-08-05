Юрген Клопп: «ЧМ-2022 пройдет в неправильное время по неправильным причинам. Злюсь, когда говорю об этом. Игроки уже и так загружены»

вновь выразил недовольство календарем предстоящего сезона.

«Если игрок выйдет в финал чемпионата мира или сыграет в матче за третье место... Они уже и так сильно загружены. Я не злился, когда пришел сюда, но я злюсь, когда говорю об этом. Все знают о моей проблеме [речь о календаре]. Это неправильно. Но никто не говорит об этом столько, сколько надо. Что-то должно поменяться.

, , Футбольная ассоциация Англии, Премьер-лига, давайте поговорим! Нужна одна совместная встреча, темой которой станет самая важная часть футбола – игроки!

Этот чемпионат мира пройдет в неправильное время по неправильным причинам», – сказал тренер .

Как ЧМ-2022 сломает календарь: матчи – каждые 4 дня, лиги финишируют аж в июне