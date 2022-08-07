«Челси» сделает «Барсе» предложение по де Йонгу только после его согласия на переход. Лондонцы не хотят отказов после Рафиньи и Кунде

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«Челси» может приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Представители лондонского клуба уже обсуждали возможный трансфер 25-летнего хавбека с руководством «Барселоны». «Челси», на протяжении нескольких недель общавшийся с каталонцами по другим вопросам, подтвердил, что намерен приобрести де Йонга.

Однако руководство «Челси» не собирается делать предложение о трансфере Френки до тех пор, пока не будет уверено в том, что он хочет присоединиться к команде, сообщает Mundo Deportivo.

Лондонцы не хотят тратить силы на переговоры, которые ни к чему не приведут. «Челси» не хочет получить еще один удар по имиджу после неудач в переговорах с Рафиньей Диасом и Жюлем Кунде, который были крайне близки к переходу в лондонский клуб, но в итоге оказались в «Барселоне».

Несмотря на растущий интерес к Френки со стороны «Челси», источники, близкие к игроку, сообщают, что футболист намерен с уважением отнестись к контракту, подписанному с «Барселоной». Он намерен отработать соглашение, которое рассчитано до 2026 года.

В то же время «Челси» – единственный клуб, на переход в который может согласиться Френки. Если игрок и согласится покинуть «Барсу», то только ради клуба, который ведет борьбу за трофеи и может выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Статистику полузащитника сборной Нидерландов можно изучить здесь.

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