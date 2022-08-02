«Барса» считает, что убедит де Йонга уйти словами Хави о снижении игрового времени. Он все еще не хочет в «МЮ»

Френки де Йонг по-прежнему не хочет переходить в из «Барселоны».

Каталонский клуб сообщил полузащитнику и его агенту, что хотел бы расстаться с ним, однако футболист не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», несмотря на предложение от английского клуба.

На данный момент предложение от «Манчестер Юнайтед» – единственное из имеющихся у «Барселоны», пишет Mundo Deportivo.

Де Йонг не хочет жить в Манчестере и играть за команду, которой не будет в Лиге чемпионов. Кроме того, игрок не считает участие в главном европейском турнире в сезоне-2023/24 для «Манчестер Юнайтед» гарантированным.

Френки не хочет уходить из «Барселоны», но на его намерения может повлиять предложение от клуба, который готов бороться за победу в Лиге чемпионов. Такими он считает «Баварию» и .

Мюнхен и Лондон кажутся де Йонгу привлекательными городами для жизни, а составы этих команд, как полагает игрок, позволяют бороться за победу в . Однако, несмотря на желание Френки, в нем не заинтересована, а «Челси» еще не сделал официального предложения по де Йонгу.

Если Френки наотрез откажется уходить из «Барсы», то ему снизят зарплату. В клубе полагают, что преодолеть нежелание игрока уходить будет сложно. В «Барсе» думают, что убедить Френки уйти смогут лишь слова о том, что он будет играть очень мало.

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.