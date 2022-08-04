«Барса» попросила «Челси» повторить предложение «МЮ» по де Йонгу, так как считает, что лондонцы привлекут Френки сильнее

«Барселона» хочет продать Френки де Йонга в «Челси».

Сообщалось, что лондонскому клубу предложили подписать трех игроков «Барселоны», и 25-летний хавбек входит в их число.

Как пишет журналист Низаар Кинселла в колонке для Evening Standard, «Барселона» попросила «Челси» повторить предложение по де Йонгу, сделанное , так как считает, что Френки вариант с переходом в лондонский клуб привлечет сильнее.

В середине июля сообщалось, что и «Ман Юнайтед» согласовали трансфер де Йонга за 75+10 млн евро. Для закрытия сделки не хватало лишь согласия игрока – его нет до сих пор.

Отмечается, что контактов между «Челси» и представителями де Йонга не было.

Лондонцам будет не так просто подписать Френки, так как в команде уже есть пять сильных полузащитником. Кроме того, «Челси» купил у «Астон Виллы» 18-летнего хавбека Карни Чуквуэмеку.

Сейчас у де Йонга самая большая зарплата в «Барселоне». Клуб попросил футболиста либо снизить ее, либо уйти в другую команду.

«Челси» включился в борьбу за Де Йонга. Но Френки не уйдет, пока «Барса» не вернет ему 20 млн евро