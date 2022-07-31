«Челси» сообщил «Барсе», что сделает предложение по де Йонгу. Каталонцы хотят взять Бернарду, если Френки уйдет

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«Челси» интересен полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Как пишет Diario Sport, лондонский клуб сообщил «Барселоне», что сделает предложение о трансфере 25-летнего полузащитника этим летом. Окончательное решение останется за игроком.

В начале июля совладелец «Челси» Тодд Боэли посетил Барселону и поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. На этой встрече Боэли сообщил, что «Челси» отпустит Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, если за них предложат сумму, которая устроит клуб.

В ходе общения Боэли спросил, возможен ли трансфер де Йонга этим летом. Тогда Лапорта от лица «Барселоны» дал «Челси» разрешение на переговоры с футболистом. Лондонский клуб попытается подписать Френки, зная, что «Барса» хочет за него минимум 80 млн евро. О такой сумме каталонцы уже договорились с «Манчестер Юнайтед», который пока не может убедить де Йонга согласиться на трансфер.

Де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», но вариант с «Челси» он может рассмотреть, ведь этот клуб в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. Несмотря на вмешательство «Челси» в переговоры, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему старается убедить Френки дать согласие на трансфер.

Если де Йонг все-таки согласится уйти из «Барселоны», то каталонский клуб сразу же попытается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

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