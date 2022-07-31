«Челси» сообщил «Барсе», что сделает предложение по де Йонгу. Каталонцы хотят взять Бернарду, если Френки уйдет

интересен полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Как пишет Diario Sport, лондонский клуб сообщил «Барселоне», что сделает предложение о трансфере 25-летнего полузащитника этим летом. Окончательное решение останется за игроком.

В начале июля совладелец «Челси» Тодд Боэли посетил Барселону и поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. На этой встрече Боэли сообщил, что «Челси» отпустит Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, если за них предложат сумму, которая устроит клуб.

В ходе общения Боэли спросил, возможен ли трансфер де Йонга этим летом. Тогда Лапорта от лица «Барселоны» дал «Челси» разрешение на переговоры с футболистом. Лондонский клуб попытается подписать Френки, зная, что «Барса» хочет за него минимум 80 млн евро. О такой сумме каталонцы уже договорились с «Манчестер Юнайтед», который пока не может убедить де Йонга согласиться на трансфер.

Де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», но вариант с «Челси» он может рассмотреть, ведь этот клуб в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. Несмотря на вмешательство «Челси» в переговоры, по-прежнему старается убедить Френки дать согласие на трансфер.

Если де Йонг все-таки согласится уйти из «Барселоны», то каталонский клуб сразу же попытается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.