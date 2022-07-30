Бернарду Силва готов ждать трансфер в «Барселону» до конца лета. Хавбек понимает, что продать де Йонга быстро ей не удастся

Полузащитник готов летом перейти в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» – единственный клуб, в который португалец готов перейти.

Каталонцы предупредили футболиста и его агента Жорже Мендеша о том, что работа над трансфером может затянуться почти до закрытия трансферного окна. Сперва им необходимо продать хавбека Френки де Йонга, а значительного прогресса в данном вопросе в ближайшее время не ожидается. Бернарду готов ждать.

«Манчестер Сити» будет готов продать Силву за 80 млн евро плюс бонусы, суммарно «Барселоне» может потребоваться порядка 100 млн евро. При этом с игроком договориться ей будет несложно, условия контракта стороны уже обсуждали.

В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей в и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.