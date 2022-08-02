Хави даст добро на продажу де Йонга, только если «Барса» купит Бернарду

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Хави одобрит продажу Френки де Йонга только в случае подписания новичка.

Mundo Deportivo сообщает, что тренер «Барселоны» даст добро на переход 25-летнего полузащитника в другой клуб, только если каталонский клуб подпишет хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Как отмечается, Френки симпатичен Хави как игрок. Однако де Йонг – не тот тип полузащитника, который подходит тренеру лучше всего.

Статистику центрального полузащитника сборной Нидерландов можно изучить по ссылке.

«Барса» считает, что убедит де Йонга уйти словами Хави о снижении игрового времени. Он все еще не хочет в «МЮ»

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