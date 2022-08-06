Рауль Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, нельзя спотыкаться об «Урал»

Бывший тренер оценил важность матча с .

поделился мыслями в преддверии игры в Екатеринбурге.

«Матч с «Уралом» так же важен для «Спартака», как любая игра с принципиальным соперником. Я всегда говорю, что в футболе не бывает мелких противников – все одинаково важны. Тем более что игры с закрытыми командами на их поле всегда очень сложны.

Если «Спартак» хочет стать чемпионом, нельзя спотыкаться об «Урал». Думаю, при должном настрое команда Абаскаля должна обыграть «Урал» и продолжить хорошо начатый чемпионат. Желаю удачи команде и тренеру», – сказал испанец.

По итогам 3 туров Мир Премьер-лиги «Спартак», имея в активе 7 очков, делит лидерство с «Зенитом» и ЦСКА. Потерпевший 3 поражения в текущем сезоне «Урал» замыкает таблицу чемпионата.