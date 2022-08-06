Чернышов о «Спартаке»: «После поражения от «Зенита» болельщики кричали: «Ужас, тренера убирайте». А после успешного старта говорили: «Ну, теперь за чемпионство поборемся точно»

Бывший главный тренер «Спартака» оценил шансы команды на чемпионство.

поделился мыслями в преддверии игры московской команды с в рамках чемпионата Мир Премьер-лиги.

– «Спартак» – явный фаворит в матче с «Уралом». Клуб из Екатеринбурга просто поплыл и развалился. Я не помню, чтобы уральцы так неудачно стартовали в . Уже говорят о смене тренера. Думаю, если проиграет, то так и произойдет. Если Шалимов не сможет настроить команду, то президент клуба примет решение о его увольнении, думаю.

Что касается «Спартака», то команда набрала ход после поражения в матче за . Тогда Абаскаль еще, наверное, даже не знал, кого как зовут. Футболисты теперь стали понимать, что от них требуются, а игроки у «Спартака» хорошие. Москвичи могут рассчитывать даже на крупную победу.

– Как в целом вам игра «Спартака»? Какое место по такой игре стало бы хорошим результатом?

– Делать такие выводы рано, ведь после поражения от «Зенита» болельщики кричали: «Ужас, катастрофа, тренера убирайте, игроков нужно менять». А после успешного старта в чемпионате многие говорили: «Ну все, теперь мы точно будем бороться за чемпионство, у нас отличный тренер и игроки». Давайте будем делать какие-то выводы хотя бы после первого круга. Но «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, этого требуют болельщики и история клуба. Думаю, что красно-белые способны в этом сезоне достичь высоких результатов, – сказал Чернышов.

По итогам 3 туров «Спартак», имея в активе 7 очков, делит лидерство с «Зенитом» и ЦСКА. Потерпевший 3 поражения в текущем сезоне «Урал» замыкает таблицу чемпионата.

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