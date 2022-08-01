«Челси» хочет перехватить Кукурелью у «Ман Сити». «Брайтон» требует 50 млн фунтов (Daily Mail)

хочет купить защитника Марка Кукурелью, который интересен «Манчестер Сити».

Daily Mail пишет, что лондонский клуб заинтересован в подписании левого защитника. Переговоры между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» о его переходе зашли в тупик, так как «горожане» не готовы платить за испанца 50 млн фунтов.

давал за Кукурелью около 35 млн фунтов. Источники сообщают, что «Брайтон» раздражен поведением манчестерского клуба в этих переговорах. Это дает «Челси» шанс на успех, хотя, как сообщается, Марк очень хочет перейти в «Манчестер Сити» и поработать под руководством Пепа Гвардиолы.

«Челси» хочет усилить позицию левого защитника, так как близок к переходу в «Барселону».

Несколько дней назад Кукурелья подал «Брайтону» запрос на трансфер. После этого он пропустил товарищеский матч команды против «Эспаньола».

Совладелец «Челси» хочет извлечь опыт из того, как «Барселона» перехватила у клуба Рафинью Диаса и Жюля Кунде. Он намерен воспользоваться сложившейся ситуацией и перехватить Кукурелью у «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «Брайтон» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.