«Челси» отпустит Алонсо в «Барсу», если купит Кукурелью за 50 млн фунтов у «Брайтона»

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«Челси» близок к покупке левого защитника «Брайтона» Марка Кукурельи за 50 млн фунтов.

Томас Тухель – большой поклонник футболиста. Тренер хочет, чтобы у Бена Чилуэлла появился сильный конкурент на левом фланге обороны. Кроме того, потенциального новичка могут использовать в качестве левого центрального защитника, пишет The Guardian.

«Челси» внимательно следил за Кукурельей еще в период игры за «Хетафе». Сейчас клуб надеется, что переговоры завершатся успешно. Кукурелья хочет оказаться в команде, где сможет развиваться и бороться за трофеи. 

«Брайтон» может попросить включить в сделку по испанцу 19-летнего Леви Колуилла, который может играть и в центре, и на левом фланге обороны. В прошлом сезоне он выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды.

Если переговоры между «Челси» и «Брайтоном» по Кукурелье завершатся успешно, лондонский клуб отпустит Маркоса Алонсо, который хочет вернуться в Испанию, в «Барселону».

Будущее Сесара Аспиликуэты зависит от того, подпишет ли «Челси» еще одного центрального защитника после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Этим летом лондонский клуб приобрел Калиду Кулибали, но упустил Жюля Кунде, Натана Аке и Маттейса де Лигта.

«Челси» заинтересован в 21-летнем защитнике Уэсли Фофана, но «Лестер» готов рассмотреть вариант с его продажей только в случае предложения на сумму около 85 млн фунтов. Также целями лондонцев остаются Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг» и Дензел Думфрис из «Интера».

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