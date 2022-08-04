Игорь Акинфеев: «Я сентиментальный человек, могу пустить слезинку. Говорят, мужики не плачут? Плачут»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей сентиментальности.

– Что может заставить покраснеть, что плакать, а что точно разозлит?

– Скажу сразу: я сентиментальный человек, могу переживать как горе, так и радости другого человека, пустить слезинку. Это нормально. Говорят, мужики не плачут? Плачут. Так что в этом плане все хорошо.

Краснеть? Наверное, какой-то поступок, действие. Я прекрасно понимаю, что, когда на футбольном поле я ору, ругаюсь, на это смотрит моя семья, родители. Конечно, после игры первым делом я им отписываюсь и отзваниваюсь, извиняюсь за свои действия, хотя уже понимаю, что ничего не вернуть назад. Есть такая история.

Разозлить меня может какая-то несправедливость. Их бывает в жизни много. Например, в школе в моем классе была немножко больная девочка. Мальчишки из параллельного класса ее все время обижали: разбегутся и пинка дадут, еще что-то. Это меня злило, я защищал ее всегда. Пацанам доставалось. Не кулаками, а пинками я их хорошо гонял. У меня на тот момент ноги сильные были. Поэтому она мне всегда спасибо говорила, – сказал Акинфеев.