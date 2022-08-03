Акинфеев о словах Сафонова про лучшего вратаря России: «Никак их не воспринимаю. На что мне обижаться?»

не обижается на за слова о лучшем вратаре России.

В январе голкипер , отвечая на вопрос о лучшем вратаре страны, заявил: «Я думаю, место вакантно на данный момент. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем уже».

«Ну а мне на что обижаться? У каждого свое мнение. Читать кого-то, слушать кого-то… За мою жизнь столько всего было.

Матвей, думаю, умный парень. Эти его слова кто-то воспринимает так, кто-то – вот так, а я никак не воспринимаю.

Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», – сказал вратарь ЦСКА.