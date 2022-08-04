Акинфеев о звездной болезни: «Все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову – нашим тренером был Газзаев»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что у него не было звездной болезни.

– Как можно справиться со звездной болезнью?

– У меня ее априори уже не может быть. Я человек простой, вырос практически во дворе в 1990-х, прошел школу ЦСКА, когда ничего не было. Бегал со старшими ребятами во дворе, там никакой звездной болезни не может быть. Даже если ты чем-то отличаешься, лучше умеешь играть.

Могу так сказать: все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову. И не могли вскружить, потому что нашим тренером был Газзаев. Если он замечал какие-то подвижки у молодых ребят, то все быстренько получали по голове и возвращались в свое русло.

А так, все зависит от человека, любит ли он славу или нет, – сказал Акинфеев.