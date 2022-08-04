Тен Хаг об «МЮ»: «Дело не просто в трансферах – нужны правильные игроки. Мы знаем, чего хотим»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трансферной политике клуба.

– Мы знаем, чего хотим. Дело не просто в трансферах – нужно подписывать правильных игроков. Мы по-настоящему осторожно планируем трансферы и строго смотрим на это.

Мы упорно работаем, чтобы заполучить нужных игроков. Это необходимо для создания хорошей команды, которая сможет выигрывать.

– Френки де Йонг – правильный игрок? Вы можете что-то сказать нам по этому поводу?

– Нет. Я не могу говорить об игроке, у которого нет контракта с «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг.