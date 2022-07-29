«МЮ» хочет подписать 1-2 игроков в атаку. Была встреча с агентом 19-летнего Шешко, но «Зальцбург» хочет 65 млн евро

интересен форвард .

Как пишет The Telegraph, манчестерский клуб провел переговоры с представителями 19-летнего нападающего. По данным Manchester Evening News, встреча директора «МЮ» Джона Мерто с агентом игрока состоялась в среду.

За форварда сборной Словении «Зальцбург» хочет получить минимум 65 млн евро. Это гораздо выше той суммы, что готов заплатить «МЮ».

Финансовые требования «Аякса» не позволяют «Юнайтед» приобрести вингера Антони. Сообщалось, что за него запросили 100 млн евро.

Несмотря на сложную ситуацию на трансферном рынке, Эрик тен Хаг дал руководству «Ман Юнайтед» понять, что для достижения успешных результатов в предстоящем сезоне усилить атаку необходимо.

Manchester Evening News пишут, что этим летом «МЮ» хочет заполучить хотя бы одного новичка в атаку, но предпочел бы приобрести двух новых футболистов.

Шешко забил 4 гола в последних 4 играх за «Ред Булл». Он забивал в товарищеских матчах против «Ливерпуля» (1:0) и «Аякса» (2:3), а также в играх чемпионата и Кубка Австрии.

Статистику 19-летнего футболиста можно изучить здесь.