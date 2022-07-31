«МЮ» готов повторить зарплату де Йонга в «Барсе» и закрыть долг каталонцев перед ним. Это последняя попытка убедить Френки

«Манчестер Юнайтед» еще раз попробует убедить Френки де Йонга покинуть «Барселону».

Diario Sport сообщает, что английский клуб готовит 25-летнему полузащитнику финальное предложение по условиям личного контракта. Как считают в «Ман Юнайтед», от таких условий будет невозможно отказаться.

ждет решительных действий от , чтобы еще раз четко сообщить Френки о необходимости уйти этим летом.

«МЮ» уже сделал все, чтобы убедить де Йонга согласиться на трансфер, а теперь клуб предложит ему очень большую зарплату. «Юнайтед» готов платить ему столько же, сколько он сейчас получает в «Барсе», а также покрыть задолженность каталонского клуба перед игроком.

Если де Йонг согласится на такие условия, то станет самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед». Представители английского клуба отправятся в Барселону, чтобы провести встречу по поводу возможного трансфера. Вероятно, она станет последней.

В данный момент Френки не хочет переходить в «МЮ» по спортивным причинам – клуб не сыграет в Лиге чемпионов, а новый проект там только выстраивается, и это не устраивает хавбека. Де Йонг не верит в успех «МЮ» и предпочел бы перейти в «Челси» или «Баварию».