«Челси» предложил свыше 50 млн фунтов за Кукурелью. Именно столько требует за защитника «Брайтон»

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«Челси» ведет переговоры с «Брайтоном» о трансфере защитника Марка Кукурельи.

Во вторник лондонцы предложили за 24-летнего испанца более 50 млн фунтов – именно такую сумму требуют за Кукурелью «чайки».

«Брайтон» пока не дал официального ответа на предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Челси» уже договорился с футболистом о контракте.

В ходе переговоров между клубами также обсуждался переход Леви Колуилла из «Челси» в «Брайтон». Если стороны договорятся, то сделка по 19-летнему защитнику будет оформлена как отдельный трансфер.

В прошлом сезоне Колуилл выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды.

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