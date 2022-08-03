«Челси» предложил свыше 50 млн фунтов за Кукурелью. Именно столько требует за защитника «Брайтон»

«Челси» ведет переговоры с «Брайтоном» о трансфере защитника .

Во вторник лондонцы предложили за 24-летнего испанца более 50 млн фунтов – именно такую сумму требуют за Кукурелью «чайки».

«Брайтон» пока не дал официального ответа на предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Челси» уже договорился с футболистом о контракте.

В ходе переговоров между клубами также обсуждался переход из в . Если стороны договорятся, то сделка по 19-летнему защитнику будет оформлена как отдельный трансфер.

В прошлом сезоне Колуилл выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды.