Кукурелья подал «Брайтону» запрос на трансфер – он хочет в «Ман Сити». Клубы расходятся в оценке на 10 млн фунтов

хочет перейти в «Манчестер Сити» из «Брайтона».

Журналист Фабрицио Романо пишет, что 24-летний футболист только что подал запрос на трансфер.

«Манчестер Сити» и «Брайтон» не могут договориться о сумме трансфера испанца. Переговоры идут тяжело, но они будут продолжены. Как ожидается, клубы в скором времени придут к решению по данному вопросу, хотя сейчас разница между предложением «Ман Сити» и запросом «Брайтона» велика.

The Telegraph сообщает, что манчестерский клуб в последний раз попытается подписать Кукурелью.

«Брайтон» требует за Марка 50 млн фунтов, – столько же прошлым летом «Арсенал» заплатил клубу за защитника Бена Уайта – но не собирается предлагать больше 40 млн фунтов.

Продав Александра Зинченко за 32 млн фунтов, руководство «горожан» полагает, что 40 млн фунтов за Кукурелью – хорошая цена. Однако позиция «Брайтона» по этому вопросу по-прежнему тверда.

Кукурелья очень хочет перейти в «Ман Сити». Он попросил руководство «Брайтона» не блокировать трансфер.

Если в ближайшие дни «Ман Сити» не сможет достичь прогресса в переговорах, то прекратит общение с «Брайтоном» и начнет работать над иными вариантами усиления позиции левого защитника. В частности, клубу интересен из .

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «Брайтон» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.