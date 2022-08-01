«Челси» сегодня проведет переговоры по Кукурелье и предложит ему контракт. «Ман Сити» не даст более 40 млн фунтов

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«Челси» работает над трансфером левого защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает сведения о том, что лондонский клуб намерен перехватить испанца у «Манчестер Сити».

Сегодня состоятся контакты между «Брайтоном» и «Челси». «Синие» могут включить в сделку 19-летнего Леви Колуилла, который может играть и в центре, и на левом фланге обороны. В прошлом сезоне он выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды.

В ближайшие часы «Челси» обсудит условия личного контракта с Кукурельей и сделает ему официальное предложение.

Позиция «Манчестер Сити» в сложившейся ситуации не изменилась – клуб не собирается давать за игрока более 40 млн фунтов. Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Ман Сити» на эту сумму.

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «чаек» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.

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