Почеттино о Мбаппе: «Один из лучших игроков в мировом футболе. «ПСЖ», имея для этого все ресурсы, убедил его остаться»

прокомментировал решение остаться в .

– Ходили слухи, что Мбаппе менял все в этом сезоне. Трудно представить, что кто-то такой молодой обладает такой большой властью.

– Я думаю, что «ПСЖ» сделал все возможное, чтобы сохранить Килиана, и я также согласен с этим.

Он один из лучших игроков в мировом футболе на сегодняшний день, и я думаю, что «ПСЖ», имея для этого все ресурсы, убедил его остаться.

Но в то же время я не думаю, что Килиан – тот, кто разработал новый проект [согласно которому мне нужно было уйти]. Те, кто правит, – в данном случае президент, – это и есть те люди, которые могли бы решить, что самым удачным вариантом было бы создать новый проект в клубе», – сказал бывший главный тренер парижан.