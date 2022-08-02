Почеттино о «ПСЖ» в ЛЧ: «С «Реалом» нам не повезло. Из-за травмы Мбаппе мы не вышли в финал в прошлом году»

рассказал, что «ПСЖ» одержим победой в Лиге чемпионов.

– Вы играли за «ПСЖ» двадцать лет назад. Заметно ли, как поменялся клуб за это время?

– Суть осталась прежней. Фанаты, Париж, эти цвета, эта футболка. Для меня это один из самых прекрасных клубов мира. Помню, как двадцать лет назад в составе «ПСЖ» играли Роналдиньо, Анелька, Окоча, и список прекрасных игроков можно продолжать. Это важные для клуба фигура.

Со временем изменились лишь ожидания от . Теперь это , Лига чемпионов и Лига чемпионов. Она стала одержимостью. Любой результат кроме победы в Лиге чемпионов воспринимается как провал.

Мы честно выполняли работу, усердно трудились, но нам не повезло на последних минутах в матче с . В прошлом году мы вышли в полуфинал, и Мбаппе получил травму в первом матче с . С ним мы бы вышли в финал, ведь до этого мы выбили «Барселону» и «Баварию».

Другими словами, я считаю, что мы хорошо поработали. Возможно, ее не так признают, потому что все ждали от нас победы в Лиге чемпионов, – сказал бывший тренер «ПСЖ».